Pompalı tüfekli saldırgan eski sevgili çıktı

İstanbul Sultangazi Uğurmumcu Mahallesin'de 14 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir saldırgan C.G.'nin ikametine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemelerde, ikamette 5 adet pompalı kartuş izi olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin 42 yaşındaki Yağmur A. olduğunu belirledi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ekipler şüpheliyi tespit edilen adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda Yağmur A. ile ikameti kurşunlanan C.G.'nin daha önceden sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları öğrenildi.

15 Mart günü adliyeye sevk edilen Yağmur A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre ikilinin bir süre önce ayrıldığı olay günü ise telefon konuşması yaptıkları ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu kaydedildi.