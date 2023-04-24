Port Bagaj Muayeneden Geçer Mi? Port Bagaj Nedir, Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Port bagaj nedir konusunu araştırmak için araç aksesuarları ile ilgili kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Port bagaj seçiminde nelere dikkat edilir sorusunu araştırarak aracınız için en doğru seçimi yapabilirsiniz. Port bagaj takılı olan araçların muayeneden geçip geçmeyeceği de merak edilen sorulardan biridir. Port bagaj muayeneden geçer mi sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Port Bagaj Nedir?

Port bagaj, bagajı küçük olan araçlar için üretilmiş hacim artırıcı bir ekipmandır. Aracın tavan kısmına monte edilen port bagaj, özellikle geniş aileler için büyük kolaylık sağlar. Port bagajların üretiminde PMMA, alüminyum ya da ABS gibi dayanıklı malzemeler kullanılır. Port bagajların araç tavanına monte edilmesinde "ara atkı" adı verilen aparatlardan yararlanılır. Araç sahibi istediği zaman port bagajı çıkarıp tekrar takabilir. Port bagajın kullanıcıya sağladığı çok önemli avantajlar vardır. bu avantajları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Kullanıcıya ekstra bagaj alanı sağlar.

Temizlenmesi çok kolaydır. Kolay çıkarılıp takılabilir.

Taşınan malzemenin zara görmesine engel olur.

Port bagajın bir kısım dezavantajları da vardır. bu kapsamda dikkat çeken dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

Aracın aerodinamiğini bozabilir.

Port bagaj takılı iken araç muayeneden geçemeyebilir.

Ekstra bakım masrafları çıkabilir.

Port Bagaj Muayeneden Geçer Mi?

Port bagaj taktırmak isteyenlerin aklına takılan sorulardan biri de port bagaj takılı olan aracın muayeneden geçip geçemeyeceğidir. Port bagajların iki farklı modeli vardır. Bunlardan biri aracın üzerine sabitlenen modellerdir. Diğer model ise portatiftir ve sökülüp çıkarılabilir. Aracınızda sabit port bagaj varsa araç muayeneden geçemez. Port bagaj sökülüp çıkarılıyorsa aracın muayeden geçmesinde bir sakınca yoktur.

Aracınıza port bagaj alacaksanız, ihtiyacınıza uygun ürünleri tercih etmeniz tavsiye edilir. Bunun yanında kaliteli ürünlere yoğunlaşarak port bagajları uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.