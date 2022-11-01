Portekiz’den Ne Alınır? Portekiz’de Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Avrupa'nın en eski medeniyeti olarak kabul edilen Portekiz'den ne alınır? Kendine özgü kültürel değerleri ve mutfağı ile dikkat çeken Portekiz'de ucuz olan şeyler neler? Kıtanın, en uygun maliyetli tatil imkanı sunan ülkelerinden biri olan Portekiz'den hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Tertemiz plajları, gösterişli mimari eserleri, deniz mahsullerinin ağırlıkta olduğu lezzetli mutfağı ile hayran bırakan Portekiz'in hediyelik eşyaları neler?

Portekiz'den Ne Alınır?

Portekiz'den hediyelerle dolu bir bavul ile dönmeyi düşünenlerin, ne alacağı konusunda endişe duymasına gerek yoktur. İster hediye olarak almak istediğiniz ister kişisel koleksiyonunuza eklemeyi düşündüğünüz bir eşya olsun, Portekiz'de kalbinizin çarpmasını sağlayacak birçok hediyelik eşya vardır. Buzdolabınıza asmak için bir magnetten çok daha fazlasını bulmanız mümkündür. Sevdiklerini, memnun etme olasılığı en yüksek hediyeler arasından tercih yapmakta güçlük çekenler olabilir. Portekiz, Akdeniz ülkesi olması nedeniyle oldukça verimlidir. Üzümün yanı sıra farklı birçok taze ve kurutulmuş meyve bulunur. Sardalya balığının çok tüketildiği Portekiz'de, konserve balıklar çok ünlüdür. Ek olarak, desenli, işlemeli ve rengarenk kumaşlardan üretilen makul fiyatlı pek çok kıyafet bulunur. Aşağıda, bu güzel ülkeden eli boş dönmek istemeyenler için birtakım hediyelik eşya önerileri verilmiştir.

Konserve Sardalya

Portekiz'den birkaç kutu konserve sardalya ile dönmek balık severlerin mutlu olmasını sağlayabilir. Çoğu insan bunu bilmese de sardalya ülkenin sembollerinden biridir ve Portekiz'de birçok biçimde bulmak mümkündür. Restoranlarda ızgara halinde, hediyelik eşya dükkanlarında ise anahtarlık ve dekoratif bir süs eşyası olarak karşınıza çıkar. Sardalya, Portekiz kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Zeytinyağı

Organik zeytinyağı, Portekiz mutfağının en önemli malzemeleri arasında yer alır. Sevdikleriniz ve kendiniz için hem sağlıklı hem de lezzetli bir hediye arıyorsanız, süpermarketlerde bir gezi yapmanız yeterlidir.

Kahve

Kahve her ne kadar Kuzey Afrika topraklarına ait bir meyve olsa da Avrupa'nın kahve ile tanışması, büyük ölçüde Portekiz sayesinde olmuştur. En az İtalya kadar kahve tüketilen bu ülkede, birbirinden çeşitli kahve bulmak mümkündür.

Azulejo

Dekoratif ürünlere meraklı olanların ilgisini çekecek bir süs eşyasıdır. Seramik üzerine işlenen birbirinden estetik motifler ile mekanlarda otantik bir hava yaratmak mümkündür. Portekizliler, kökeni Perslere dayanan bu seramikler ile Mağribiler sayesinde tanışmıştır.

Burel yünü

Portekiz dışında çok az bilinen Burel yünü, yüksek kaliteye sahip bir yöresel bir üründür. Serra da Estrala'nın koyunlarından elde edilen bu yün ile yapılan pek çok giysi bulunur. Dayanıklı yapısı nedeniyle yelek, kazak, atkı, eldiven ve battaniye gibi birçok ürünün yapımında sıklıkla kullanılır.

Barcelos Horozu

Ülkenin sembolü haline gelen bu horoz, seramikten yapılan bir süs eşyasıdır. İsmi, Barcelos kasabasından gelir. Adaleti temsil eden bu horozu tasvir eden pek çok süs eşyası vardır.