Haberler Yaşam Haberleri Poşet poşet MET ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 28.04.2026 08:24

İstanbul’da düzenlenen operasyonda kısaca “MET” olarak adlandırılan 67 kilo 160 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; kısaca "MET" olarak adlandırılan 67 kilo 160 gram Metamfetamin maddesi, 10 parça halinde 73 kilo 800 gram gelen ara kimyasal madde, bir hassas terazi, bin 790 lira ve 400 dolar nakit para ele geçirildi. Poşet poşet uyuşturucu maddelerin bulunduğu operasyon anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA