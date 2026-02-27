POS’lu bahis vurgununa baskın… 671 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası'nın raporlarında yer alan tespitler ışığında operasyon düzenledi. Bir şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS Cihazları'nın alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiği, söz konusu cihazların Yasa Dışı Bahis faaliyetlerinde kullanıldığı saptandı. Gerçekleştirilen tüm finansal hareketler detaylı bir şekilde incelendi. "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında işlem görmüş üçüncü şahısların ve şirketlerin banka hesaplarına para transferleri yapıldığı belirlendi.

10 GÖZALTI VAR

Yapılan mali analiz ve saha çalışmalarıyla; şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, üç arsa ve beş konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. "Yasa Dışı Bahis" ve "POS Tefeciliği" suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmalar çerçevesinde; söz konusu ana şirket ve bağlantılı olan firmalar ile yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.