Haberler Yaşam Haberleri Postaneler PTT bugün açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, tatil mi? 2022 PTT Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 13.7.2022 09:38

Postaneler PTT bugün açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, tatil mi? 2022 PTT Kargo çalışma saatleri

‘’Postaneler bugün açık mı?’’ sorusu, dört gün süren Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Postanede işi olanlar veya PTT Kargo aracılığıyla gönderim yapmak isteyen vatandaşlar, PTT’lerin bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Peki, postaneler PTT bugün açık mı, ne zaman açılacak? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 2022 PTT ve PTT Kargo çalışma saatleri.

Postaneler PTT bugün açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, tatil mi? 2022 PTT Kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte postane ve PTT Kargo çalışma saatleri sorgulanan konular arasında yerini aldı. PTT aracılığıyla kargo ya da banka işlemlerini halledecek olan vatandaşlar, postanelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''PTT bugün açık mı, kapalı mı?'' sorusu yöneltiliyor. Peki, PTT bugün açık mı, kaça kadar açık? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte 2022 PTT ve PTT Kargo çalışma saatleri…

PTT BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Dört günlük Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz Salı günü sona erdi. Kurban Bayramı'nda kargo firmalarının çalışmalarına genellikle ara verdiği bilinirken bayram sonrası çalışma saatleri merak konusu oldu. Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılması nedeniyle ''PTT ve PTT kargo açık mı?'' sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bayram sonrası PTT kargo çalışma saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

13 TEMMUZ 2022 PTT KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

PTT ve PTT Kargo, 9 günlük tatil sonrasında hizmet vermeye başlayacak. Yani PTT, 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri de kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü çalışmaya başlayacak.

PTT VE PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp kapanmaktadır.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

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Postaneler PTT bugün açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, tatil mi? 2022 PTT Kargo çalışma saatleri
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