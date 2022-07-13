Postaneler PTT bugün açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, tatil mi? 2022 PTT Kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte postane ve PTT Kargo çalışma saatleri sorgulanan konular arasında yerini aldı. PTT aracılığıyla kargo ya da banka işlemlerini halledecek olan vatandaşlar, postanelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''PTT bugün açık mı, kapalı mı?'' sorusu yöneltiliyor. Peki, PTT bugün açık mı, kaça kadar açık? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte 2022 PTT ve PTT Kargo çalışma saatleri…