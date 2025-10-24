Haberler Yaşam Haberleri POTADA DEV MAÇ! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EuroLeuge'de derbi günü!
Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:05

EuroLeague’in 6. haftasında Türk basketbolunun iki devini karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde her iki takım da taraftarlarına dostane bir mesaj ile ortak açıklama yaptı. Basketbolseverler, bu önemli derbinin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte maça dair merak edilen tüm ayrıntılar.

THY EuroLeague'in 6. haftasında heyecan dolu bir Türk derbisi oynanacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İlk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan her iki ekip için de bu karşılaşma, ligde üst sıralara çıkma fırsatı sunuyor. Peki, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague'de kritik randevu! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Heyecan dolu karşılaşma 24 Ekim saat 20:30'da başlayacak.

DEV DERBİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIMDAKİ SON DURUM

İki takımın karşılaştığı son 10 mücadelede sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde ederek rakibine üstünlük sağladı. Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko karşısındaki son yenilgisini 29 Eylül 2024 tarihinde aldı.

