POTADA DEV MAÇ! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? EuroLeuge’de derbi günü!

THY EuroLeague'in 6. haftasında heyecan dolu bir Türk derbisi oynanacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İlk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan her iki ekip için de bu karşılaşma, ligde üst sıralara çıkma fırsatı sunuyor. Peki, Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...