POTAYA GİDEN SON İSİM BELLİ OLUYOR! 24 Ekim 2025 MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef'te heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor. Zorlu tariflerin hazırlandığı gecede, haftanın son eleme adayı belli oluyor. Geçtiğimiz bölümde ödül oyununu kazanan isim Çağatay olmuştu. Bu bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, yarışmacılara tecrübelerini aktarıyor. Günün sonunda en düşük performansı gösteren yarışmacı eleme potasına girecek. İşte 24 Ekim Cuma MasterChef'te 7. eleme adayı ve detaylar...