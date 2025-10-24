Haberler Yaşam Haberleri POTAYA GİDEN SON İSİM BELLİ OLUYOR! 24 Ekim 2025 MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 24.10.2025 21:33

MasterChef’te rekabet hız kesmeden sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar, ünlü şef Mehmet Akdağ’ın (7 Mehmet) özel tarifi “Sezen Pilavı”nı en iyi şekilde hazırlamak için yarışıyor. Gecenin sonunda jüriden en düşük puanı alan isim, haftanın 7. eleme adayı olacak. İşte 24 Ekim Cuma MasterChef’te eleme potasına giden isim...

MasterChef'te heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor. Zorlu tariflerin hazırlandığı gecede, haftanın son eleme adayı belli oluyor. Geçtiğimiz bölümde ödül oyununu kazanan isim Çağatay olmuştu. Bu bölümde ise ünlü şef Mehmet Akdağ, yarışmacılara tecrübelerini aktarıyor. Günün sonunda en düşük performansı gösteren yarışmacı eleme potasına girecek. İşte 24 Ekim Cuma MasterChef'te 7. eleme adayı ve detaylar...

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ASLI

SÜMEYYE

NİSA

BARIŞ

ÇAĞLAR

HAKAN

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim CANSU oldu.

