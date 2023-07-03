Powerpuff Girls Karakterleri - Powerpuff Girls İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Powerpuff Girls karakterleri bütün dünyada bir fenomen haline gelerek çoğu kişinin sevgisini kazandı. Bu nedenle Powerpuff Girls çizgi film karakterleri televizyonlarla buluştuktan uzun yıllar sonra bile hala izlenmekte ve sevilerek takip edilmektedir. Bu serinin izleyicileri Powerpuff Girls karakterler ve özelliklerini iyi bilmekte olsalar bile bazı detayları herkes gibi atlayabilmekte oldukları için nedenle Powerpuff Girls karakterleri hakkında genel bilgilere yer verdik.
Powerpuff Girls söz konusu olduğunda üç ana kız karakter karşımıza çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.
Bu ana karakterler üzerinden dönen çizgi filmde farklı yan karakterler de vardır. Üçlü ile etkileşime giren diğer karakterlerin isimleri de şu şekildedir: Mojo Jojo, Him, Professor Utonium, Mayor, Ms. Sara Bellum, Ms. Keane, Fuzzy Lumpkins, Princess Morbucks, The Gangreen Gang (Ace, Snake, Grubber, Big Billy, Lil' Arturo)
Powerpuff Girls karakterlerinin isimlerinden kısaca bir üst başlıkta bahsettik. Peki ya bu karakterlerin özellikleri neler?
Powerpuff Girls çizgi filminde yukarıdaki üçlü Townsville adındaki şehri suçlulardan ve olasi tehlikelerden korurlar. Bu amaçla bir araya gelen üçlü şehirde yer alan kötü güçlerin karşısındadırlar. Profesör Utonim tarafından tahsis edilmiş laboratuarda yaşarlar. Profesör Utonim aynı zamanda onların yaratıcısıdır.