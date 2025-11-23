Poyraz Efe’nın ölümü ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın bir bölümünü yoğun dumanla kapladı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk, (7) yoğun duman içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızlı şekilde tahliye etti.

Dumandan ağır şekilde etkilenen Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Şanılurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otizmli olduğu belirtildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

VALİLİK: OLAYLA İLGİ AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan üzücü olayla ilgili yazılı açıklama yaparak bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir."

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında merkezin müdürü F.T.'nin yanı sıra M.İ, Ü.D. ve H.D. isimli çalışanlar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.