Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Giriş Ücreti - Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir?

Kamp meraklılarının ilgilendiği konulardan biri de Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı nerede sorusudur. Poyrazlar Gölü kamp alanına nasıl gidilir araştırmasını ise daha çok özel aracı ile kamp alanına gitmek isteyenler yapar. Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı kamp alanı fiyatları da en çok araştırılan ve merak edilen konular arasındadır. Poyrazlar Gölü kamp alanı giriş ücreti ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.



Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı Nerede?



Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sakarya'nın Adapazarı merkez ilçesi sınırları içinde bulunan bir alandır. Adapazarı merkeze sadece 13 km olan bu tabiat parkı, doğal güzellikleri ve kamp alanındaki imkânları ile ön plana çıkan bir yerdir. Ülkemizin doğu ya da batısından bu bölgeye gelmek isteyenler Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kömürlük mevkiinden kuzeye ilerlemelidirler. Adından da anlaşılacağı üzere Poyrazlar Gölü'nün çevresinde olan bu tabiat parkı, içerisinde birçok hayvan türünün de bulunduğu bir alandır. Bunun yanında imkânları iyi denilebilecek kamp alanı ile de dikkat çeker.



Poyrazlar Gölü Kamp Alanı Giriş Ücreti



Poyrazlar Gölü kamp alanı giriş ücreti de kamp tutkunlarının merak ettiği konulardan biridir. Söz konusu ücret her yıl güncellenerek internet siteleri aracılığı ile insanlara duyurulur. 2022 yılı için bu ücret araçlar için 24 tl, karavanlar için ise 100 tl olarak belirlenmiştir. Kamp alanını ziyaret edeceğiniz zaman güncel ücret tarifesini incelemeniz daha mantıklı olacaktır.

Poyrazlar Gölü kamp alanı, günümüzde yaygın olarak tercih edilen ve oldukça popüler bir alandır. Göl etrafında kurulan işletmelerden istifade ile bir kısım ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkündür. Bunun yanında kamp kurmak yerine konaklama tesislerinden yararlanmayı da düşünebilirsiniz. Sonuç olarak Poyrazlar Gölü kamp alanı beklentilerinizi karşılayacaktır.