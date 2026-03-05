Pozantı–Ceyhan Otoyol projesi masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bölgenin mevcut ulaşım altyapısında yaşanan trafik yoğunluğu, ağır vasıta hareketliliği ve bağlantı yollarındaki kapasite ihtiyacı kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, bağlantı yollarının iyileştirilmesi, alternatif güzergâhların planlanması, ağır tonajlı araç trafiğini rahatlatacak düzenlemeler ve uzun vadeli ulaşım master planı çerçevesinde hayata geçirilebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin ana başlıklarından birini Pozantı–Ceyhan Otoyol Projesi oluşturdu. Projenin; sanayi üretim merkezleri ile liman, enerji ve lojistik hatları arasında kesintisiz ve yüksek kapasiteli bir ulaşım koridoru oluşturacağı vurgulandı. Pozantı'dan Ceyhan'a uzanacak yeni otoyol hattının, özellikle ağır vasıta trafiğini şehir içi yükünden arındırarak sanayi bölgelerine doğrudan ve hızlı erişim sağlayacağı ifade edildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte üretimden limana erişim süresinin kısalması, taşıma maliyetlerinin düşmesi, ihracat süreçlerinin hızlanması ve Adana'nın bölgesel lojistik üs konumunun güçlenmesi yönünde önemli kazanımlar sağlanacağı değerlendirildi. Ayrıca söz konusu aksın yalnızca Adana için değil, Çukurova havzası ve çevre iller açısından da stratejik bir ulaştırma omurgası niteliği taşıdığı belirtildi.