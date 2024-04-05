Pozantı’nın efsane başkanı olacağım

Başkan Ali Avan, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Neslihan Özdemir ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Birol Berber'in elinden mazbatasını aldı. Programın ardından belediye binasına geçen Başkan Avan, personellerle tanıştı.

Başkan olarak ilk açıklamasını yapan Avan, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde seçim çalışmalarımızda ne söz verdiysek Cumhur İttifakı'nın gücüyle üzerimizdeki siyasi ceketi çıkartıp hizmetkâr olarak Pozantılılara hizmet edeceğiz. Efsane bir belediye başkanı olmak için gecemizi gündüzümüze katacağız ve çalışacağız" diye konuştu.