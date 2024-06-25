PPD testi basit bir prosedür olsa da doğru sonuçlar almak ve gerektiğinde doğru tedaviye yönlendirilmek için bazı talimatlara dikkat etmek önemlidir. Bu test sonrasında hastalar cildine karşı ekstra dikkat etmelidir. Bu durumda PPD testi su değerse ne olur, tüberküloz testinden sonra banyo yapılır mı, test yerine su teması zararlı mı bilinmesinde fayda vardır.

PPD Testi Su Değerse Ne Olur?

PPD testinden sonra test bölgesine su değerse, genellikle büyük bir sorun oluşmaz. Ancak, bölgeyi nazikçe kurulamanız ve kaşımamaya özen göstermeniz önemlidir. Bölgeyi hafifçe, tahriş etmeden kurulayın ve herhangi bir krem veya losyon kullanmaktan kaçının. Eğer su temasından sonra ciltte belirgin bir tahriş veya anormal bir reaksiyon gelişirse, bu durumu sağlık profesyoneline bildirmeniz gerekir.

Tüberküloz Testinden Sonra Banyo Yapılır Mı?

PPD testi (tüberküloz testi) yapıldıktan sonra banyo yapabilirsiniz, ancak test bölgesine özel dikkat göstermelisiniz. Test bölgesini suyla doğrudan temas ettirmekten kaçının ve bölgeyi nazikçe kurulayın. Enjeksiyon bölgesini ovalamaktan, kaşımaktan veya tahriş etmekten kaçının. Banyo sırasında, test bölgesine sabun, şampuan veya diğer tahriş edici maddelerin gelmemesine özen gösterin. Bu şekilde, test sonucunun doğruluğunu koruyabilir ve olası cilt tahrişlerini önleyebilirsiniz.