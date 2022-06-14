Haberler Yaşam Haberleri Prag Nerede? Prag Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 15:27 Son Güncelleme: 14.6.2022 15:27

Prag Nerede? Prag Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Prag Nerede? Prag Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Tarihin, kültürün ve en güzel mimari örneklerinin birbiriyle iç içe olduğu şehir Prag, müzeleri ve galerileriyle ziyaretçilerine dopdolu bir seyahat vadeden bir şehirdir. Prag'da aileyle ya da bireysel yapılacak tatillerde, hem tarihi ve turistik mekanları hem de birbirinden güzel cazibe merkezlerini bir arada bulmak mümkündür. Yurtdışı tatilleri deyince akıllara ilk gelen şehirlerden birisi olan Prag hakkındaki pek çok detayı değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. Prag nerede? Prag’a nasıl gidilir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Prag tarihi dokusu, kültür merkezleri, doğal güzellikleri ve bunlara ilaveten modern cazibe merkezleri ile oldukça ilgi çeken, hakkındaki bilgiler merak edilen şehirlerden birisidir. Prag seyahatinden önce akıllara 'Prag nereye bağlı?, Prag nerenin başkenti?, Prag'a nasıl gidilir?' soruları sıklıkla gelmektedir. İşte bu soruların yanıtları ve detaylı bilgiler...

Prag Nerede, Nasıl Gidilir?

Prag, Avrupa kıtasının tam da ortasında bulunan Çekya resmi adıyla Çek Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. Avrupa'nın en beğenilen ve çokça ziyaret edilen şehirlerden birisi olan Prag gezilecek tarihi mekânlardan cazibe merkezlerine, turistik yerlerden doğal güzelliklere birçok görülemeye değer yere ev sahipliği yapmaktadır.

Aynı zamanda ülkenin başkenti olan bu şehir yaklaşık 1.300.000 nüfusa da sahiptir. Dünya genelinde en güzel şehirler arasında kabul edilen Prag "Altın Şehir", "Doksanların Sol Bankası", "Masal Şehri" ve "Avrupa'nın Kalbi' isimleriyle de anılmaktadır. Ziyaretçilerine oldukça keyifli vakit geçirme imkanı tanıyan bu şehrin en işlek turistik mekanlarının başında Karl Köprüsü, Aziz Virüs Katedrali, Kafka Müzesi, Wenceslas Meydanı, Kampa Adası, Prag Kalesi ve Eski Şehir Meydanı gelmektedir.

Ülkemizden Prag'a seyahat etmek isteyenler 'Prag'a nasıl gidilir?' sorusunun cevabını merak etmektedir. Prag'ın bağlı olduğu ülke Çekya aynı zamanda Avrupa Birliğine üye bir ülke olduğu için Schengen vize prosedürlerine tâbidir. Ülkemizden Prag'a gidecek olanlar öncellikle Schengen vizesi aldıktan sonra hava yolu tercihi ile yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşla Prag'a ulaşabilirler. Ülkemizden ne yazık ki Prag'a otobüs ve demiryolu seferleri düzenlenmemektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Bilgin'den geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları tek tek hesaplandı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Prag Nerede? Prag Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA