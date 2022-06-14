Prag Nerede? Prag Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Prag tarihi dokusu, kültür merkezleri, doğal güzellikleri ve bunlara ilaveten modern cazibe merkezleri ile oldukça ilgi çeken, hakkındaki bilgiler merak edilen şehirlerden birisidir. Prag seyahatinden önce akıllara 'Prag nereye bağlı?, Prag nerenin başkenti?, Prag'a nasıl gidilir?' soruları sıklıkla gelmektedir. İşte bu soruların yanıtları ve detaylı bilgiler...

Prag Nerede, Nasıl Gidilir?

Prag, Avrupa kıtasının tam da ortasında bulunan Çekya resmi adıyla Çek Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. Avrupa'nın en beğenilen ve çokça ziyaret edilen şehirlerden birisi olan Prag gezilecek tarihi mekânlardan cazibe merkezlerine, turistik yerlerden doğal güzelliklere birçok görülemeye değer yere ev sahipliği yapmaktadır.

Aynı zamanda ülkenin başkenti olan bu şehir yaklaşık 1.300.000 nüfusa da sahiptir. Dünya genelinde en güzel şehirler arasında kabul edilen Prag "Altın Şehir", "Doksanların Sol Bankası", "Masal Şehri" ve "Avrupa'nın Kalbi' isimleriyle de anılmaktadır. Ziyaretçilerine oldukça keyifli vakit geçirme imkanı tanıyan bu şehrin en işlek turistik mekanlarının başında Karl Köprüsü, Aziz Virüs Katedrali, Kafka Müzesi, Wenceslas Meydanı, Kampa Adası, Prag Kalesi ve Eski Şehir Meydanı gelmektedir.

Ülkemizden Prag'a seyahat etmek isteyenler 'Prag'a nasıl gidilir?' sorusunun cevabını merak etmektedir. Prag'ın bağlı olduğu ülke Çekya aynı zamanda Avrupa Birliğine üye bir ülke olduğu için Schengen vize prosedürlerine tâbidir. Ülkemizden Prag'a gidecek olanlar öncellikle Schengen vizesi aldıktan sonra hava yolu tercihi ile yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşla Prag'a ulaşabilirler. Ülkemizden ne yazık ki Prag'a otobüs ve demiryolu seferleri düzenlenmemektedir.