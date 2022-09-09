Prag Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Prag’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Son zamanlarda birçok ülkeye gerek iş amaçlı gerek eğitim amaçlı seyahatler edilebilmektedir. Bunun yanında kalıcı olarak gitmek isteyen vatandaşlar da bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti'nin tarihi, kültürü ve doğasıyla ön plana çıkan Prag şehri de bunlardan birisidir. Birçok kişi buraya gitmek istemesine rağmen ülkenin vize politikalarını bilmemektedir. Özellikle Prag'a gitmek için vize ve pasaportun gerekli olup olmadığı merak konusudur. Peki, Prag vize istiyor mu? Türkiye'den Prag'a Gidişte vize ve pasaport gerekli mi, kalktı mı? Tarzındaki soruların yanıtları yazımızda…

Prag Vize İstiyor Mu?

Turistik şehir özelliğine sahip olan Prag'a gitmek isteyen Türk vatandaşları vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti bu konuda vize istemektedir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlar vizesiz bir şekilde maalesef seyahat edememektedirler. 4 Nisan 2008 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nde bulunan havalimanından başka ülkeye geçiş amacıyla transit vize uygulaması sağlanmaya başlanmıştır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili, AB ülkeleri, Norveç, İzlanda, Andorra, Japonya, Kanada, Liechtenstein, Monako, San Marino, ABD ve İsviçre'de yasal kalışa izin veren belge sahibi ve uçak mürettebat belgesi hamili Türk vatandaşları muaf tutulduğu açıklanmıştır.

Çek Cumhuriyeti 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle Schengen alanına dahil olması ile birlikte Schengen ülkelerinde ikamet izni sahibi olan Türk vatandaşları Çek Cumhuriyeti'ne vizesiz giriş yapabilmektedirler ve 90 güne kadar bu ülkede kalabilmektedirler.

Prag Pasaport İstiyor Mu?

Prag pasaport istemektedir. Resmi pasaport hamili Türk vatandaşları, Çek Cumhuriyeti'ne yapacakları son 180 gün içerisinde toplam ikamet süresi 90 günü geçmemek kaydıyla turistik amaçlı pasaport şartıyla seyahat edebilirler.