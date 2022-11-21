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Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:27 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:35

Prag'da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Prag'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Prag gezilecek yerler listelerinde en üst sıralarda yer alan bir şehir. Prag seyahati planlayan kişiler de Prag’da gezilecek yerler nelerdir merak ediyor. Prag 2. Dünya Savaşı sırasında zarar görmeyen şanslı şehirlerden. Bu yüzden tarihi dokusu oldukça iyi korunmuş. Tarihi doku sayesinde de Prag’da ne yapılır sorusunun cevabı oldukça uzun. Bohem tarzıyla herkesi kendine çeken Prag’a hangi ayda gidilir ve gezmek için kaç gün gerekir soruları da seyahat öncesi merak edilenler arasında. Peki Çek Cumhuriyeti’nin başkenti olan Prag 1 günde gezilir mi? Tüm sorularınızın cevabı yazımızın devamında!

Prag’da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Prag’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Prag'da gezilecek yerler nelerdir merak edenler aynı zamanda Prag'da ne yapılır, Prag'da ne yenir gibi çeşitli soruların da cevabını arıyor. Tarihi dokusunu çok iyi bir şekilde koruyan Prag, seyahat için güzel bir tercih. Prag gezilecek yerler listesinde üst sıralarda yer alırken Prag'a hangi ayda gidilir sorusu da merak ediliyor. Bohem havasıyla turistleri cezbeden Prag'ı gezmek için kaç gün gerekir, 1 günde gezilir mi? Eğer sizin de Prag'a seyahat planınız varsa Prag ile ilgili en güncel gezi rehberine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Prag'da Gezilecek Yerler Nereler?

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan ve Orta Avrupa'nın en romantik şehri olarak adlandırılan Prag'da yaz kış gezebileceğiniz yerler bulunuyor. Altın Kent, Şehirlerin Anası, Avrupa'nın Kalbi gibi isimlerle anılan Prag'a gittiğinizde; Hradcany Meydanı, Stare Mesto (Eski Şehir), St. Nicholas Katedrali, Astronomik Saat, Stranova Synagog (Eski Sinagog), Aziz Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, Belediye Binası, Karel Köprüsü (Karluv Most) ve Kafka Müzesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Buralar hem gezmek hem de fotoğraflamak için oldukça güzel lokasyonlardır.

Prag'ı Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir?

İster yaz isterseniz de kış aylarında ziyaret edebileceğiniz Prag'da renkli barok binalar, Katolik azizlerin heykelleri, gotik kiliseler, tarihi bina ve meydanlar gibi gezip dolaşabileceğiniz birçok yer bulunuyor. Bu nedenle Prag'ı tam anlamıyla gezmek için 2-3 gününüzü ayırmanız yeterli olacaktır. Ancak çok kısıtlı zamanınız varsa 1 gün içinde de şehrin en önemli noktalarını gezerek Prag'da keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bu gezileriniz arasında da mola verip Prag'da ne yenir diye merak ettiğiniz zamanlarda ördek, dana gulaş, sviçkova, şnitzel, galeta unu ile kızarmış peynir, patates ve mantardan yapılan bramboraçka çorbası yiyebilirsiniz.

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Prag'da Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Prag'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
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