Pratisyen Doktor Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Pratisyen Hekim Maaşları Ne Kadar?

Pratisyen doktor maaşı 2022 yılı için zam oranları ve döner sermaye eklemeleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sağlık kurumlarında hasta kabullerini gerçekleştiren pratisyen doktorlar zamlı olarak maaş alacak personeller içerisinde yer alıyor. Maaşlarda yapılan iyileşme kapsamında pratisyen doktor maaşı 2022 senesinde artış gösterdi. En yüksek ve en düşük pratisyen hekim maaşları ne kadar sorularını yanıtladık.

Pratisyen Doktor Maaşı

Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte birçok sağlık çalışanı da maaşlarına gelecek zamlar konusunda araştırma içerisine girmiştir. Maaşlara yapılan zamlar konusunda net bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü doktor maaşları da çalışılan bölüm, personel kıdemleri ve rütbeleri gibi durumlara göre değişmektedir. Aynı zamanda döner sermaye eklemeleri de yine farklılık gösterebiliyor.

Pratisyen Hekim Maaşları

Pratisyen hekim olarak görevlerini devam ettiren doktorlar 2022 yılında yapılan zamlarla birlikte daha yüksek bir ödeme alabilme imkanı buluyor. Maaşlara gelen zamlar kapsamında her doktor kendi alanında 2021 yılına göre daha yüksek maaş alacak. Doktorlar 9 bin 325 TL civarında maaş almaktadır. Ancak bu tutar her doktor için geçerli olmayabilir.

Pratisyen doktorlarla uzman doktorlar arasında maaş konusunda farklılıklar vardır. Her pratisyen doktor da aynı oranda maaş almayabilir. Bu durum doktorların görev yerlerine göre değişebilir. Bununla birlikte yeni başlayan pratisyen doktorların da maaşları yıllardır çalışan doktorlara göre daha düşük olabilir. Ancak ortalama maaş tutarı 9 bin TL civarındadır.

Pratisyen Doktor Maaşı 2022

Pratisyen doktorlar hastanelerde hastaların düzenli olarak kontrollerini yapan kişilerdir. Acil servislerde veya kliniklerde çalışan doktorlar ön tanı koymakla görevlidir. Bu doktorlar hastanın sağlığı hakkında genel bir teşhis koyduktan sonra uzman doktora yönlendirme de yapabilen kişilerdir. Bu görevleri ile birlikte uzman doktorlardan ayrılırlar. Devlet hastanelerinde görev yapan pratisyen doktorlar maaş ve yan hakları ile birlikte 9 bin TL'den daha fazla maaş alan kişilerdir.

En Yüksek ve En Düşük Pratisyen Hekim Maaşları Ne Kadar?

Pratisyen doktorlar sağlık sisteminde en alt kademede görev yapan doktorlardır. Bu nedenle uzman doktorlarla maaşları bir değildir. Aynı zamanda yeni başlayanların maaşlarında da farklılıklar olabilmektedir. Ancak 2022 yılında her doktor zamlardan yararlanarak daha yüksek maaş alabilme şansı buldu. Doktorların en düşük maaşı 9 bin 325 TL olsa da bu durum doktorların kıdem ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterebilir.