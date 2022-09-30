Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında belli bir destek ödemesi yapılacak. Peki; Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları neler, kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar.