Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında belli bir destek ödemesi yapılacak. Peki; Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları neler, kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar.
PREFABRİK EV YARDIMI NE KADAR?
İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilir.
PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.