Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

Prefabrik ev yapımı başvuru detayları dünkü kabine toplantısı sonrasında merak konusu olarak "prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Prefabrik ev yapımı başvuru bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Yardım programları, 2022'de ayırdığmıız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."
Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.
2022 yılında ev onarımlarında 75 bin TL, prefabrik ev yapımlarında 150 bin TL, betonarme ev yapımlarında 200 bin TL'ye kadar destek veriliyor.
Konuyla ilgili başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde gerçekleştiriliyor.
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.