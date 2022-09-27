Haberler Yaşam Haberleri Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?
Giriş Tarihi: 27.9.2022 23:25 Son Güncelleme: 27.9.2022 23:25

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından betonarme ve prefabrik ev yapımı yardımı ile ilgili detaylar dile getirildi. Bu gelişme sonrasında “prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?” şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

Prefabrik ev yapımı başvuru detayları dünkü kabine toplantısı sonrasında merak konusu olarak "prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Prefabrik ev yapımı başvuru bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

YARDIM PROGRAMLARI BÜTÇESİ İKİYE KATLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yardım programları, 2022'de ayırdığmıız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

PREFABRİK VE BETONARME EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında ev onarımlarında 75 bin TL, prefabrik ev yapımlarında 150 bin TL, betonarme ev yapımlarında 200 bin TL'ye kadar destek veriliyor.

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konuyla ilgili başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?

PREFABRİK VE BETONARME YAPIM-ONARIM YARDIMI NEDİR?

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

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Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı şartları nelerdir, kimler başvurabiliyor?
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