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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:48 Son Güncelleme: 25.5.2023 09:48

Prefabrik Evlerin Ömrü Ne Kadar? Prefabrik Ev Kaç Yıl Dayanır?

Depreme karşı daha dayanıklı olması nedeniyle birçok kişinin ilgisini çeken prefabrik evlerin ömrü ne kadar diye merak edilir. Prefabrik ev kaç yıl dayanır bilmek isteyenler için bu yapılar, 50 yıllık ömre sahip olmalarından dolayı uzun süre boyunca kullanılmaya uygundurlar. Kullanım ömrü kaç yıl sorusuna verilecek yanıt, ortalama olarak 40 ila 50 yıldır. Peki prefabrik evlerin temeli var mıdır?

Prefabrik Evlerin Ömrü Ne Kadar? Prefabrik Ev Kaç Yıl Dayanır?

Betonarme binalara göre çok daha güvenli kabul edilen prefabrik evlerin ömrü ne kadar diye soranlar olabilir. Değişik iklim koşullarına uygun olarak üretilen ve kısa sürede montajı yapılabilen prefabrik evler kaç yıl dayanır diye araştıranlar için bu süre 50 yıla kadar çıkabilir. Bunu bilmeyenler, ancak prefabrik ev satın almayı düşünenler kullanım ömrü kaç yıldır diye sorabilir. Prefabrik evlerin diğerlerinden farkı nedir? İşte merak edilenler…

Prefabrik Evlerin Ömrü Ne Kadar?

Bu evler, çeşitli standart parçaların bir araya getirilmesi sonucu oluşur ve diğer yapılar gibi belli bir temel üzerine oturtulur. Bundan dolayı oldukça pratiktir, çünkü diğerlerine göre çok daha kısa sürede inşası bitirilir. Betonarme binaların aksine, zemin kaymasına ve depreme karşı çok daha dayanıklıdırlar. Genel olarak modern tasarımlara sahiptirler. Tüm iklim koşullarına karşı dayanıklı olmaları, tercih edilmelerindeki en önemli nedendir. Isı ve ses yalıtımında oldukça başarılı olan malzemelerden üretilirler. İnşa süreçleri, çevreye hiçbir zarar vermeden kısa sürede tamamlanır. Deprem ve toprak kayması gibi doğal afetlerin yanı sıra yangına karşı da dirençlidirler. Demonte olmalarından dolayı istenildiği zaman sökülerek farklı bir arazi üzerinde tekrar inşa edilebilirler.

Tüm bu özelliklere sahip olmaları, prefabrik evlerin tercih edilmesinde rol oynar. Ancak pek çok kişinin merak ettiği en önemli nokta, prefabrik evlerin kaç yıl dayandığıdır. Bu yapılar, tıpkı betonarme binalar gibi 50 yıllık bir ömre sahiptirler. İyi bakıldığı takdirde uzun yıllar sorunsuz bir biçimde kullanılabilirler.

Prefabrik Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüm parçaları fabrika ortamında üretilen ve alıcıların zevkine göre tasarlanan prefabrik evlerin, uzun süre dayanıklı kalmaları için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bunlardan ilki, evin kolonlarının hangi malzemeden üretildiğidir. Kolonlar, evi ayakta tutan yapılar olduğu için dayanıklı olmaları oldukça önemlidir. İkincisi, kullanılan çeliğin, demirin, ahşabın vb. diğer materyallerin kalitesidir. Bunların, değişik çevresel faktörlere karşı yıllarca dayanabilmesi için kaliteli olmaları gerekir. Üçüncüsü, çatının hangi malzemeden yapıldığıdır. Akma, uçma veya çökme gibi risklerden dolayı bu hususa dikkat edilmelidir. Evin çelik iskeleti ile iç ve dış cephenin sağlamlığı, incelenmesi gereken diğer detaylardır. Bunlara dikkat edildikten sonra yapılması gereken tek şey, düzenli bakımdır.

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Prefabrik Evlerin Ömrü Ne Kadar? Prefabrik Ev Kaç Yıl Dayanır?
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