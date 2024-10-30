Anne ve baba adayları, anne karnındaki bebeğin gelişimlerini yakından takip etmektedir. Her geçen gün büyüyen ve yaşama hazırlanan bebeğin değişimine heyecanlanan aileler için her hafta oldukça önemlidir. Normal bir bebek için doğumdan 8-10 hafta öncesi bebeğin gelişimini tamamlaması için oldukça kritiktir. Gelişimini henüz tamamlamadan doğan prematüre bebekler için ise prematüre bebeklerin ciğerleri ne zaman gelişir, prematüre bebeklerde akciğer gelişimi ne zaman tamamlanır soruları gündeme gelmektedir.

Prematüre Bebeklerin Ciğerleri Ne Zaman Gelişir?

Prematüre bebeklerin akciğer gelişimi, hamileliğin son dönemlerinde önemli bir aşamaya ulaşmaktadır. Anne karnındaki bebeklerin akciğerleri, doğumdan sonra solunum gerçekleştirebilmeleri için 34. haftadan itibaren tam olarak gelişmeye başlar. Ancak, 37. haftadan önce doğan prematüre bebeklerde bu gelişim tamamlanmıyor olabilmektedir.

Prematüre bebeklerin akciğerleri yeterince gelişmediği için, genellikle doğduktan sonra solunum güçlüğüyle karşılaşılmaktadır. Bu durumda, bebeklerin akciğerlerini olgunlaştırmak için solunum desteği sağlanmaktadır.

Prematüre Bebeklerde Akciğer Gelişimi Ne Zaman Tamamlanır?

Prematüre bebeklerin akciğerleri, doğumdan sonra genellikle birkaç hafta veya ay içinde gelişimini tamamlamaktadır. Akciğer gelişiminin ne zaman tamamlanacağı, bebeğin kaç haftalık doğduğuna bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 30 haftalık doğan bir bebek için akciğerlerin tam gelişimi doğumdan sonraki 4-6 hafta içinde olabilmektedir. Çok daha erken, örneğin 24-28 haftalık doğan bebeklerde bu süreç daha uzun sürebilmektedir. Akciğerlerin gelişimi doğumdan sonra genellikle hastanede, yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir.