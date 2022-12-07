Prim Borcu Sorgulama Ekranı - E-Devlet ile SGK GSS Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Prim borcu sorgulama, çalışanın emekli olmak için ne kadar prim borcu kaldığını gösterir. SGK Prim Borcu sorgulama nasıl yapılır diye merak ediyorsanız öncelikle e-devlet mekanizmasını kullanabilirsiniz. SGK Prim borcu nasıl öğrenebilirim konusunda e-devletin gelişmiş bir sistemi vardır. Sigorta borcu nereden sorgulanır araştırmasını kamu kurumlarından da yapabilirsiniz. Gss prim borcu ne kadar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Prim Borcu Sorgulama

SGK prim borcunu sorgulayabileceğiniz en pratik mekanizma e-devlet platformudur. Söz konusu sorgulama ekranına ulaşmak için öncelikle PTT merkezlerinden alacağınız bir e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. Sonrasında ise e-devlet web ya da mobil uygulaması üzerinden prim borcu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Prim borcu sorgulama ekranında çalışanın 4A, 4B ve 4C kapsamına dahil olması fark etmeksizin prim borcu sorgulaması yapabilirsiniz. Yapılan tüm sorgulama işlemleri ücretsiz olup bu hizmetten isteyen herkes, günün her saatinde yararlanabilir.

SGK Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK bünyesinde yer alan tüm çalışan bilgileri e-devlet sistemine aktarılmıştır. Bu hizmet sayesinde çalışanların prim borcu sorgulamaları da kolay hale gelmiştir. Çalışanın SGK prim borcu sorgulaması için aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir.

e-devlet platformuna giriş yaptıktan sonra "genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama" bölümüne tıklayın. Eğer geçmiş döneme ait bir prim borcunuz varsa açılan ekranda bu durum gözükecektir.

Toplam prim gününüzü görmek için de bu platformdan istifade edebilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta biriminin 4A, 4B ve 4C olma durumuna göre hizmet dökümünüz karşınıza çıkacaktır. Karşınıza çıkan sigorta döküm ekranında toplam prim sayısı ve aylara bölünmüş şekilde detaylı olarak prim durumu yer alır.

Yapılan sorgulama sonrasında çalıştığınız kurumun SGK ödemelerini zamanında ya da tam olarak yapıp yapmadığını da görebilirsiniz. Eksik prim borcu ile ilgili gerekli adımları atarak prim gününüzü tamamlayabilirsiniz.