Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından soba kullananlara hayati uyarı!

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, "Soba zehirlenmelerine, karbonmonoksit isimli renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz neden olur. Karbonmonoksit genellikle havagazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle lodos rüzgarının estiği alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Karbonmonoksit havalandırmanın yeterli olmadığı ortamlarda birikir ve vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alınmasını engeller, zehirlenmeye neden olur. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde fark edilip tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Ülkemizde Güneybatıdan esen bir rüzgâr olan "lodos" nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan sızan karbon monoksit gazı ile zehirlenmektedir" dedi.

BELİRTİLERİNİ ANLATTI

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri hakkında bilgiler veren Sertoğullarından, "Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik, bilinç kaybı, konfüzyon, baş dönmesi, nefes almada güçlük, göğüs ve kas ağrısı yer alır. Bu belirtilere sahip olan bireyler en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.

NASIL ÖNLENİR

Evlerde bulunan kombilerin düzenli olarak bakım ve temizliğinin yapılması gerektiğini vurgulayan Sertoğullarından, "Gazlı olarak çalışan ve karbonmonoksit açığını ortaya çıkaran ürünlerin, cihazların bulunduğu ortamda yeterince havalandırma imkanına sahip olmasına dikkat edilmesi gerekir. Evlerinizde, işlerinizde karbonmonoksit dedektörü herhangi bir gaz yayılımında sizleri uyararak, olumsuz durumları engelleme imkanını yaratır. Ancak, bu ürünün pillerinin düzenli olarak değiştirilmesine dikkat edilmesi gerekir. Kapalı bir alanda iseniz, özellikle arabada aracın en az devirde çalıştığı rölanti ayarında uyumamanız veya oturmamanız gerekir. Aksi takdirde uzun süre gaza maruz kalmak, zehirlenmenize yol açar.

Rüzgârlı günlerde sobalar yakılmamalı veya söndürmeden uyumamak gerekir" dedi.