Prof. Dr. Erhan Altunel: “Eskişehir fayında birkaç bin yılda bir büyük deprem meydana gelir”

"ESKİŞEHİR FAYINDA BİRKAÇ BİN YILDA BİR BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR"

Eskişehir'in jeolojik durumu ve 1956 yılında meydana gelen Çukurhisar depreminden bahseden Altunel, "Eskişehir fayı üzerinde yıllık 0,2-0,3 milimetre yıl civarında bir kayma hızı var. Kayma hızını dikkate alırsak bunun üzerinde birkaç bin yılda bir büyük deprem meydana gelir. Bir de depremin büyüklüğü o fayın uzunluğu ile ilgilidir. Eskişehir fayı bizim aslında hiç bilmediğimiz bir fay değil. MTA'da da aktif fay olarak haritalanmış. Bir de 1956 yılında olan bir deprem var. Bunlar göz önüne alındığında burada depremlere kaynaklık eden aktif bir fayımız var. Haritalanmış kısmına baktığımızda İnönü'deki Erikli köyünden doğuya doğru, Eskişehir yerleşiminin de içinden geçerek doğuya doğru son buluyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 35-40 kilometre civarında. Eğer bu fay tek bir çizgi gibi olsaydı bunun üreteceği depremin büyüklüğü farklı olacaktı ama eğer birbirini takip eden faylar şeklindeyse kırılmasına bağlı olarak büyüklükler farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.