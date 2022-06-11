Haberler Yaşam Haberleri Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni YÖK üyesi Kemal Şenocak kitapları
Giriş Tarihi: 11.6.2022 01:36

Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni YÖK üyesi Kemal Şenocak kitapları

Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni YÖK üyesi Kemal Şenocak kitapları

Resmi Gazete son dakika yeni YÖK atamalarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları neticesinde yeni YÖK üyeleri arasında Prof. Dr. Kemal Şenocak var. Atamaların hemen ardından gündeme gelen “Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, yeni Yükseköğretim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Kemal Şenocak kitapları, hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler…

Yeni YÖK üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Akademik hayatı merak edilen yeni Yükseköğretim Kurulu üyesinin ataması Resmi Gazete ile kesinleşti. Bu noktada "Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt arıyor. YÖK'e ataması yapılan iki isimden biri olan profesör arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte Prof. Dr. Kemal Şenocak kitapları…

PROF. DR. KEMAL ŞENOCAK KİMDİR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörüdür. 1968 yılında Sinop'un Gerze ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmuştur.

14 Haziran 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Halen görevine devam etmektedir.

KEMAL ŞENOCAK KİTAPLARI

Hukuk alanında özellikle iş kanunu üzerine birçok yayını bulunan Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın son dönemi değerlendirdiği "Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları" çalışması dikkat çekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni YÖK üyesi Kemal Şenocak kitapları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA