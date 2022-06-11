Prof. Dr. Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni YÖK üyesi Kemal Şenocak kitapları

Yeni YÖK üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Akademik hayatı merak edilen yeni Yükseköğretim Kurulu üyesinin ataması Resmi Gazete ile kesinleşti. Bu noktada "Kemal Şenocak kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt arıyor. YÖK'e ataması yapılan iki isimden biri olan profesör arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte Prof. Dr. Kemal Şenocak kitapları…