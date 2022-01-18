Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın acı günü

Bir süredir Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesinde bir hastanede tedavi gören ve son günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınan 94 yaşındaki Cemile Aydın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cemile Aydın için İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemalettin Aydın ve ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ve Gümüşhane milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemile Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesindeki Sülüklü Mezarlığında toprağa verildi. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemalettin Aydın'a taziye dileklerinde bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Cemile Aydın'ın cenazesi Sülüklü mezarlığında toprağa verildi.