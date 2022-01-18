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Giriş Tarihi: 18.1.2022 14:37 Son Güncelleme: 18.1.2022 14:48

Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın acı günü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın acı günü

AK Parti Gümüşhane 23, 24 ve 25. dönem Milletvekili, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın annesi Cemile Aydın  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın, bugün Trabzon’da öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesinde bir hastanede tedavi gören ve son günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınan 94 yaşındaki Cemile Aydın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cemile Aydın için İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemalettin Aydın ve ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon ve Gümüşhane milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemile Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesindeki Sülüklü Mezarlığında toprağa verildi. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemalettin Aydın'a taziye dileklerinde bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Cemile Aydın'ın cenazesi Sülüklü mezarlığında toprağa verildi.

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Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın acı günü
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