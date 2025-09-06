Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? İşte Marmara Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur’un biyografisi…

2018-2021 yılları arasında yürüttüğü MÜSEM Müdürlüğü, onun için sadece bir idari görev değil; üniversitedeki bilgi ve birikimin topluma kazandırıldığı, eğitim ve yaşam arasında güçlü bir köprü kurulduğu bir dönem olmuştur.

60'tan fazla lisansüstü tez yönetmiş, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler vermiştir. Bunun yanında, çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına katkılar oluşturmuştur.

Akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol alan Okur; yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetleri ile iş dünyasına da yön vermektedir.

Toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bir isim olan Okur, 15'e yakın sivil toplum örgütünde (vakıf ve dernek) kurucu veya yönetici olarak yer almış; 2011-2013 yıllarında SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak katkı sunmuştur. Ayrıca 2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir.

Akademik derinliği, reel sektöre kattığı vizyonu ve toplumsal sorumluluk alanındaki öncü çalışmalarıyla Prof. Dr. Mehmet Emin Okur; bilim, iş dünyası ve sivil toplumun kesişim noktasında güçlü bir lider ve ilham kaynağı olarak yoluna devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.