Prof. Dr. Özkan’dan organ bağışı çağrısı Çift kol nakli olan Cihan Topal: Organ nakli ile bütün hayalleri gerçek oldu

Türkiye'nin ilk çift kol nakli Cihan topal ise "3- 9 Kasım Organ Bağış Haftası olduğunu hatırlatan Cihan Topal, herkesi duyarlı olmaya ve organ bağışı yapmaya çağırdı. Bütün her şeyini organ bağışına borçlu olduğunu belirten Topal, "Bu dünyada yaşarken arkana bırakabileceğin en güzel miras organ bağışıdır, lütfen duyarlı olalım." dedi. Topal nakilli kolları ile yetiştirdiği kuzuları SABAH okurları için kucakladı.

İKİ KOLUNU SILAJ MAKİNESİNE KAPTIRDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (41), 13 yıl önce çift kol nakli olduktan sonra yaşamını normal insan gibi sürdürüyor. Aydın Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 13 yıldan buyana nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, nakilli kollarını kendi kolu gibi rahatça kullanıyor.

2 YIL KOLSUZ YAŞADIM

Cihan Topal yaşadığı korkunç kazanın ardından 2 yıl kolsuz yaşadığını söyledi. Hayat mücadelesini asla bırakmadığını söyleyen Topal, "Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 11yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum. Traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. En önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye'nin elinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunlar benim için hepsi bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum." dedi.

ÖMER ÖZKAN İSMİNİ VERDİ

Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Cihan Topal, 2014 yılında doğan oğluna kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdi. Oğlu Ömer Özkan Topal, şu an 3'inci sınıfa gittiğini de belirten Topal, "Kızım Necmiye ve oğlum Ömer Özkan'ın kucaklıyorum, ellerinden tutuyorum. Bunun parasal karşılığı yok. İyi ki Ömer ve Özlenen Özkan hocalarım var" diye konuştu.

BENİM GİBİ YÜZLERCE KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

Cihan Topal yetiştirdiği kuzuları SABAH okurları için nakilli kollarıyla kucağına alarak sevdi. Nakilli kollarını doğal kolları gibi kullandığını da belirten Topal, "Organ ve doku nakli sayesinde hayatımı normal insan gibi sürdürüyorum. Her işimi yapıyorum. Araba kullanıp saz çalıyorum. Odun kırıp zeytinlerimi topluyorum" dedi. Cihan Topal herkesi organ ve doku nakli bağışı yapmaya çağırarak, "Şu anda yüzlerce kişi kol nakli olmayı bekliyor." diye konuştu.