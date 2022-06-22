Profesör Doktor Maaşları 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Profesör Doktor Maaşı Ne Kadar?

Devlet üniversitelerinde görev yapan profesörler 2022 zamlarından yararlanabilen personeller arasında bulunuyor. Bu bakımdan profesör doktor 2022 maaşları ocak ayından itibaren zamlı olarak ödeniyor. Profesör maaşları meslekteki yıla göre farklı oluyor. Yeni profesör olan biri ile yıllardır çalışan kişiler aynı miktarda maaş almıyor. En yüksek ve en düşük profesör doktor maaşı ne kadar sorularının yanıtları haberimizde.

Profesör Doktor Maaşları

2022 senesi için TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda profesörlerin de maaşlarında birtakım güncellemeler yapıldı. Memur maaşları kapsamında yapılan %30,5 maaş zamlarından profesörler de yararlanabiliyor. Yeni yapılan zamlarla birlikte profesörlerin maaşları 13 bin 936 TL'den 18 bin 186 TL'ye çıkarıldı.

Profesör Doktor Emekli Maaşı

Profesörler kendi branşlarında devlet ya da özel üniversitelerde çalışabilirler. Devlet bünyesinde çalışan kişilerin maaşlarında her sene devlet tarafından zam düzenlemeleri yapılır. Memurlara yapılan zamlardan profesörler de yararlanabilmektedir. Zam öncesinde bir profesör maaşı 13 bin 936 TL tutarındayken zamlı maaş tutarı 18 bin 186 TL olmuştur. Devlet üniversitesinde çalışan profesör maaşları çalıştıkları bölüme göre farklı olabilmektedir.

En Yüksek ve En Düşük Profesör Doktor Maaşı Ne Kadar?

Profesör olarak devlet üniversitelerinde görev yapan kişiler 2022 senesinde ortalama olarak 18 bin 186 TL maaş alacaklar. Alacakları maaş tutarları en yüksek ve en düşük olmak üzere farklılık gösterebilir. Yeni profesör olan kişilerin maaşları ile yıllardır bu unvanda çalışan kişilerle aynı değildir. Fakat gelen zam oranları hepsi için aynıdır.