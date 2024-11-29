Profesöre gasp dehşeti! Polis gasp edilen aracı buldu şüpheliler aranıyor

Olay, Atakent Mahallesinde bir sokakta dün 05.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahı bölümünde çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu işine gitmek için sokakta otomobili ile seyir halindeyken yüzleri maskeli silahlı 4 kişi tarafından önü kesildi. Şüpheliler profesörü araçtan indirip darbetti. Yüzleri maskeli 4 saldırgan daha sonra profesörün otomobilini alarak olay yerinden kaçtı. Şoke olan doktor Çavuşoğlu, olayın ardından soluğu karakolda alan Çavuşoğlu, başına gelenleri polise anlattı.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILTI

Çavuşoğlu, başına gelen saldırıyı anlatarak şikayetçi oldu. Olayın ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı.

ARAÇ BULUNDU ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yapılan çalışmalarda profesörün aracı terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.