Profesörün ölümünde uyuşturucu şüphesi

Türkiye'ye 4 yıl önce gelen 46 yaşındaki İngiliz John Paul Goss, İstanbul'da cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kalan adam, Taksim'de bir eğlence mekânında tanıştığı barmen Civan Necmi G.'nin (27) evinde kalmaya başladı. Goss, 19 Ocak günü 2 aydır misafir olduğu evde arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss'un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss'un hayatını kaybettiğini, kolunda kemer bağlı olduğunu gördü. Yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.