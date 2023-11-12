Propolis her derde deva

3. Uluslararası Propolis Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. 20 ülkeden 40'ın üzerinde bilim insanının katıldığı konferansta bilim insanları propolisin önemine dikkat çekti. Uzmanlar propolisin geleceğin devası olacağını söylerken, bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin diğer arı ürünlerinde de öncü olacağı kaydedildi. Konferansa katılan İngiliz bilim insanı ve Uluslararası Propolis Araştırma Grubu kurucu ortağı James Fearnley, propolisin, virüslerin izole edilmesinde, iltihabın bloke edilmesinde faydalı bir rol oynayarak vücut direncinin yükseltilmesine yardımcı olduğunu anlattı.