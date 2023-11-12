Haberler Yaşam Haberleri Propolis her derde deva
Giriş Tarihi: 12.11.2023

Propolis her derde deva

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
Propolis her derde deva
3. Uluslararası Propolis Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. 20 ülkeden 40'ın üzerinde bilim insanının katıldığı konferansta bilim insanları propolisin önemine dikkat çekti. Uzmanlar propolisin geleceğin devası olacağını söylerken, bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin diğer arı ürünlerinde de öncü olacağı kaydedildi. Konferansa katılan İngiliz bilim insanı ve Uluslararası Propolis Araştırma Grubu kurucu ortağı James Fearnley, propolisin, virüslerin izole edilmesinde, iltihabın bloke edilmesinde faydalı bir rol oynayarak vücut direncinin yükseltilmesine yardımcı olduğunu anlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşmeler: İslam dünyası hareket geçmeli
Polatlar'ın ardından gözler onlara çevrildi! Külçe altınlarla şov yapmıştı: Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlaması
Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…
Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun'da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar
Son dakika haberler: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!
SON DAKİKA | İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı
AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den tarihinin en büyük uçak alımı! Airbus yöneticileri ile İstanbul'da önemli görüşme
ARKADAŞINA GÖNDER
Propolis her derde deva
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA