Prostat Hangi Bölüm Bakar? Prostat İçin Hangi Bölüme Gidilir, Hangi Doktor Bakar?

Mesanenin hemen altında yer alan ve idrar yolunu çevreleyen prostat bezinin büyümesi belli bir yaşın üzerindeki erkeklerde görülen önemli bir rahatsızlıktır. İltihaplanma ve kanser şeklinde de kendini gösteren prostat rahatsızlıkları ile en sık sorulan sorular prostat için hangi bölüme gidilir, hangi doktor bakar olmaktadır. Genellikle 60 yaşını geçmiş beyler prostat hangi bölüm bakar araştırıp muayene olmalıdırlar.

Prostat Rahatsızlığına Hangi Bölüm Bakar?

Prostat erkek üreme sisteminde önemli bir role sahip olan bir bezdir ve mesane altında yer alır. İlerleyen yaşla birlikte prostat bezinde büyüme meydana gelebilir. Bu büyüme idrar yollarında daralma ve tıkanma gibi sorunlara neden olur. Prostat rahatsızlıkları arasında en yaygın olanları, prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve prostat kanseridir. Genetik faktörler, yaş, hormon dengesi ve yaşam tarzı gibi etkenler, prostat sorunlarının oluşumunda rol oynar.

Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilen prostat rahatsızlıkları ile ilgili tedavi için başvurulması gereken tıbbi bölüm ürolojidir. Üroloji idrar yolu hastalıkları, idrar tutamama, böbrek taşları, mesane kanseri, böbrek kanseri ile prostat rahatsızlıkları ve erkek üreme organları ile ilgili sağlık problemleri konusunda uzmanlaşmış bir branştır. Prostat sorunu yaşayan erkekler üroloji bölümünde muayene olmalıdırlar. Üroloji uzmanları, prostat hastalığının türüne ve evresine göre uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek hastalara yardımcı olur. Gerekli görüldüğünde, kan testleri, prostat spesifik antijen (PSA) testi, ultrason gibi tetkiklerle prostat durumu değerlendirilir. Prostat tedavisinde ise ilaç ve cerrahi müdahale gibi seçenekler uygulanabilir. Prostat sağlığını korumak için de sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigara içmemek, alkol tüketiminin azaltılması, stresten uzak durmak ve düzenli doktor kontrolleri hastalara yardımcı olacaktır.