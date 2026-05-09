Protezlere kavuşacak evlatlarına sarılacak

Şanlıurfa Viranşehir'de 2016 yılında inşaatta çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu ve iki ayağını kaybeden 37 yaşındaki Burhan Doğruyol, yaşamını ailesinin desteğiyle sürdürmeye başladı. Bir süre eşinin bakımını üstlendiği Doğruyol'a, eşinin rahatsızlanmasının ardından 12 yaşındaki kızı Ecrin destek oldu.

Doğruyol'a kızının yemek yedirdiği videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aileye destek oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Viranşehir'e gelerek Doğruyol'u evinde ziyaret edip protez için ölçü aldı. Doğruyol, geçirdiği kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirterek, tek isteği olan protez talebinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Eyyüp Yıldız ise "Burhan beyin protez ölçüsünü aldık, yakın zamanda hem bacak hem de kol protezini yapacağız. İnşallah hayatını idame edebilecek, çocuklarına sarılabilecek, güzel bir şekilde yürüyebileceği bir protez yapacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 1600 kişiye ortez, protez yaptık" dedi. AA