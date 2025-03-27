Provokatif çağrılara operasyon! 30 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden provokatif içerikli paylaşımlar yapan kişileri tespit etti. Söz konusu kişilerin, yaptıkları paylaşımlarla sokağa çıkma çağrısında bulundukları saptandı.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadiköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy İlçeleri'nde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 23 ilçede 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.