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Giriş Tarihi: 27.3.2025 13:31 Son Güncelleme: 27.3.2025 13:39

Provokatif çağrılara operasyon! 30 gözaltı var

İstanbul’da sosyal medya üzerinden sokağa çıkma çağrısı yapan 30 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Provokatif çağrılara operasyon! 30 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden provokatif içerikli paylaşımlar yapan kişileri tespit etti. Söz konusu kişilerin, yaptıkları paylaşımlarla sokağa çıkma çağrısında bulundukları saptandı.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadiköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy İlçeleri'nde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 23 ilçede 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Provokatif çağrılara operasyon! 30 gözaltı var
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