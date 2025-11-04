Haberler Yaşam Haberleri PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi dev maça sahne oluyor: Hedef liderlik!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 12:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, futbolseverlerin nefesini kesecek bir dev maça sahne oluyor: Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), Alman temsilci Bayern Münih'i ağırlıyor. Ligde ilk iki sırayı paylaşan bu iki takımın mücadelesi, liderlik koltuğu için hayati önem taşıyor. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte o kritik maçın tüm detayları!

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en dikkat çekici maçı bu akşam oynanacak. Son şampiyon PSG, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da oynadığı 3 maçta topladığı 9 puanla grupta zirveyi paylaşıyor. Bu karşılaşma, ligden lider olarak çıkacak takımın belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Hücum güçleriyle öne çıkan iki takımın mücadelesi, gol düellosu vadediyor. İşte, PSG - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı:

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinin yayın bilgileri ve tüm detayları aşağıdadır:

Tarih: 4 Kasım 2025 Salı (Bugün)

Saat: 23:00 (TSİ - Türkiye Saati İle)

Stadyum/Salon: Parc des Princes (Paris, Fransa)

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu devler ligi mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Bayern Münih: Neuer, Laimer, Min Jae, Tah, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luiz Diaz, Kane

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

