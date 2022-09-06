PSG Juventus maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Juventus maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Devlerin yeşil sahadaki 3 puan mücadelesini canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "PSG Juventus maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
PSG Juventus maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Devler Ligi H grubu PSG Juventus maçı 6 Eylül 2022 Salı günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.
Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.