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Giriş Tarihi: 20.5.2024

Dostora ‘para karşılığı reçete’ gözaltısı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Dostora ‘para karşılığı reçete’ gözaltısı
Konya'da polis, uyuşturucu ticareti yapan kişilere, uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap reçete eden psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ı takibe aldı. 9 aylık çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis, Karaduman'ı Gürcistan sınır kapısında gözaltına aldı. Aralarında eczacıların da olduğu 53 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İncelemelerde Karaduman'ın e-imzası ile uyuşturucu satıcılarının gönderdiği her bir vatandaşlık numarasına 3 bin TL karşılığında 4 kutu uyuşturucu özelliği bulunan hap reçete ettiği tespit edildi. Ayrıca Karaduman hakkında kliniğine gelen danışanlarına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturmalar olduğu ortaya çıktı.
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Dostora ‘para karşılığı reçete’ gözaltısı
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