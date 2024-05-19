Dostora ‘para karşılığı reçete’ gözaltısı

Konya'da polis, uyuşturucu ticareti yapan kişilere, uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap reçete eden psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ı takibe aldı. 9 aylık çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis, Karaduman'ı Gürcistan sınır kapısında gözaltına aldı. Aralarında eczacıların da olduğu 53 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İncelemelerde Karaduman'ın e-imzası ile uyuşturucu satıcılarının gönderdiği her bir vatandaşlık numarasına 3 bin TL karşılığında 4 kutu uyuşturucu özelliği bulunan hap reçete ettiği tespit edildi. Ayrıca Karaduman hakkında kliniğine gelen danışanlarına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturmalar olduğu ortaya çıktı.