Psikiyatrist Nasıl Olunur? Psikiyatrist Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir, Hangi Bölüm Okunur?

Psikiyatristler günümüzün en önemli mesleklerinden bir tanesidir. Bu meslek grubu insan davranışının dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak için çalışmalar yapan ayrıca normal ve normal dışı davranış örüntülerini tedavi edebilmek için uğraşan ruh hekimliğidir. Psikologlar ile karıştırılan psikiyatristler hakkında psikiyatrist olmak isteyen bireylerin en çok merak ettiği konu psikiyatrist nasıl olunur konusudur. Kimler psikiyatrist olabilir psikiyatrist olma şartları nelerdir sorularının yanıtları merak edilmektedir.

Psikiyatrist Nasıl Olunur?

Psikiyatri bölümü ülkemizde son dönemde en yüksek puan ile alan branşlar arasında yer alır. Psikiyatrist olabilmek için öncelikle tıp fakültesini başarı ile bitirmeniz gerekir. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra yabancı dil sınavından geçer not almalısınız. Daha sonrasında ise Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girip bu sınavda yüksek puanlar almanız gerekir. Çünkü psikiyatri, diğer branşlar arasında en yüksek puanla asistan alan branşlardan bir tanesidir. Daha sonra asistanlık eğitimi veren bir hastanede en az 4 yıl süren psikiyatrist uzmanlık eğitimini tamamlamalısınız.

Eğitimden sonra belirlenen bir konuda araştırma yapmanız ve tez olarak bitirmeniz ve bunu yayınlamanız gerekir. Tez yayınlandıktan sonra bir sınava daha girmeniz gerekir ve sınavı tamamladıktan sonra psikiyatrist unvanını kazanır daha sonrasında çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kimler Psikiyatrist Olabilir?

Tıp fakültesini başarı ile bitiren ve TUS'u (Tıpta Uzmanlık Sınavı) başarı ile geçen her hekim psikiyatrist olma adayı olabilir.