Psikolog İlaç Yazar Mı? Klinik Psikolog İlaç Yazabilir mi, Psikiyatrist ile Farkı Ne?

Psikologlar genel olarak terapi ile tedavi yöntemi uygulayan bir tedavi dalıdır. Psikologlar ilaç verir mi sorusu psikolog randevusu almak isteyenlerin sıklıkla aklına takılan bir sorudur. Tıp doktorlarından farklı olarak farklı bir eğitim alan ve insan ruh sağlığının terapisi ile ilgilenen psikologlar doktor mu diye merak ediyorsanız bu yazımızın devamı tam size göre. Psikolojinin de tıp alanında olduğu gibi birçok alanı bulunmaktadır ve bunlardan biri de klinik psikolojidir. Klinik psikologlar ilaç yazar mı? İşte sorularınızın cevapları…

PSİKOLOG İLAÇ YAZAR MI?

Ruh bilimcisi anlamına da gelen bir bilim dalı olan psikoloji eğitimi alan kişilere psikolog denmektedir. Ülkemizde üniversitelerin fen-edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alan herkes psikolog olabilmektedir. Bir tıp alanı olmadığı için psikologların ilaç yazma yetkisi bulunmamaktadır. İlaç yazma yetkisi sadece tıp eğitimi almış ve doktor olmuş olan kişilerdedir.

KLİNİK PSİKOLOG İLAÇ YAZAR MI?

Psikolojinin bir dalı olarak karşımıza çıkan klinik psikoloji, psikolog olmuş olan kişilerin mezun olduktan sonra aldıkları 2 yıllık bir eğitim ile kazandıkları bir unvandır. Klinik psikologlar yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve psikoterapi uygulaması yapmaya hak kazanmış kişilerdir. Klinik psikologlar da normal psikologlarda olduğu gibi ilaç yazma yetkisine sahip değillerdir.

PSİKOLOG MU İLAÇ YAZAR PSİKİYATRİST Mİ?

Kişinin psikolojik destek almaya karar verdiğinde öncelikle bu desteği kimden alacağına karar vermesi çok önemlidir. Tıp eğitimi alan psikiyatristler ile farklı bir eğitim alan psikologlar sıklıkla birbirine karıştırılan alanlardır. Tıp eğitimi alan ve ilaç yazma yetkisi olan kişiler psikiyatristlerdir. Psikologların ilaç yazma yetkisi yoktur.

PSİKOLOG DOKTOR MU?

Psikologlar tıp eğitimi almadıkları için doktor değillerdir. Ruh bilimcisi olarak da bilinen ve çok eski tarihlerden beri hayatımızda olan bir bilim dalı olarak karşılaştığımız psikoloji fen-edebiyat fakültelerinde eğitim vermektedir.