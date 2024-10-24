Psikolog Nasıl Olunur? Psikolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Duygu ve düşünceleri analiz ve sentezini yapan kişilere psikolog denir. Aslında ruhsal problem yaşayan çok sayıda kişinin psikolojik etmenleri ciddiye almadıkları için önem vermezler. Ancak psikologlar insan sağlığı için oldukça önemli yer tutarlar. Peki Psikolog nasıl olunur? Psikolog olmak için ne yapılmalıdır? İşte hepsinin yanıtı…

Psikolog nasıl olunur?

Son zamanların en gözde mesleklerinden olan ve psikolog kavramının da ülkemizde öğrenilmeye başlanmasıyla günden güne değerlenen psikologluk mesleği insan duygu ve düşünceleri üzerine çalışır. Psikolog olmak için üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültesi psikoloji bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu psikolog olmak için yeterlidir ancak psikoterapist olmak için sadece bir ön adımdır.

Psikolog olmak için gereken nitelikler nelerdir?

Diksiyonu düzgün ve karşısındaki kişiyi kurduğu cümlelerle boğmadan akıcı bir şekilde etkileyebilecek, insanlarla iletişimde bulunmaktan kaçmayacak, insanları dinlemeyi seven ve yardım etmekten hoşlanan bir birey olmak gerekmektedir. Bunun yanında sözel yeteneğe sahip, sosyal ve temel bilimlerle ilgili gerekli bilgileri edinmiş kişiler olmalıdır.

Psikolog maaşları ne kadardır?

Psikolog mesleğinde oldukça yüksek ücretlerde kazanılabilir düşük ücretlerde kazanabilir. Bu kişinin kendini geliştirmesine, çalıştığı yere göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak 2 bin Türk lirası ile 8 bin Türk lirası arasında kazanç elde ederler.

Psikolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Psikolog olmak isteyen kişiler ülkemizdeki üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı olan Psikoloji bölümlerine girmeye hak kazanmak durumundalar. Temel eğitim, lisans düzeyinde bu çatı altında verilmektedir. Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alımı yapan Psikoloji eğitimi toplamda 4 sene sürmektedir. Tabii bu 4 yıllık süreç, yukarıda da değindiğimiz üzere yeterli görülmemektedir. Klinik psikolog olabilmek için çeşitli alt dallardan birine yönelmek ve 2 sene süren yüksek lisans programını tamamlamak gerekiyor. Psikoloji bölümünü bitirmeyenler ise yüksek lisans ve doktora programını birlikte tamamlamak durumundalar. Psikoloji oldukça ağır bir eğitimi kapsar. Öğrencileri bu süreçte çok zorlu bir 4 sene beklemektedir.