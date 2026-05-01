Psikolog Nurselen cinayetinde ‘Tasarlama’ vurgusu: Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara'da 27 Kasım 2025'te Fuat Yıldırım, kendisine ait matbaa dükkânında özel bir kurumda psikolog olarak görev yapan Nurselen Gülaçtı'yı tabancayla başından vurarak öldürdü. Gülaçtı olay yerinde yaşamını yitirirken, olayın ardından gözaltına alınan Yıldırım sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE 'AMBULANSI ARAMAYIN' DETAYI

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iddianameyi düzenledi. İddianamede yer alan tespitlere göre, Fuat Yıldırım'ın daha önceden tanıdığı Nurselen Gülaçtı ile sabah saatlerinde buluştuğu ve onu kendi iş yerine götürdüğü belirtildi. Yıldırım'ın içeri girdikten sonra kapıyı kilitlediği, kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre kısa süre sonra iş yerinden silah seslerinin geldiği aktarıldı. İddianamede, sanığın iş yerinde sandalyede oturan Gülaçtı'ya ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere "ambulansı aramayın" dediği kaydedildi. Olay yerinde yakalanan şüphelinin, kullandığı silahı pasaj içerisindeki başka bir iş yerine bıraktığı da dosyada yer aldı.

İRTİBAT KURMAYA ÇALIŞMIŞ

İddianamede, olay yerinde yapılan incelemede iş yerinde 2 boş kovan ile bir mermi çekirdeğinin tespit edildiği, ölü muayene tutanağında ise Nurselen Gülaçtı'nın baş bölgesine isabet eden mermi yaralarının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. Kriminal inceleme sonucunda, ele geçirilen kovanların şüphelinin kullandığı silaha ait olduğunun saptandığı kaydedildi. Ayrıca yapılan araştırmalarda, sanığın olay öncesinde de maktulle irtibat kurmaya çalıştığı, olay günü saat 08.00 sıralarında Gülaçtı'nın görev yaptığı iş yerine gittiğinin tespit edildiği ifade edildi.

"TEHDİT ETMİYORUM YAPACAĞIMI SÖYLÜYORUM"

İddianamede, sanığın olay öncesinde Nurselen Gülaçtı'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı. Söz konusu mesajlarda "Tehdit etmiyorum, yapacağımı söylüyorum" ifadelerini kullandığı belirtilirken, bu içerikler ile olay günüki eylem biçimi birlikte değerlendirildiğinde suçun anlık değil, önceden planlanarak işlendiği değerlendirmesine yer verildi. İddianamede ayrıca Fuat Yıldırım'ın ifadesi de yer aldı. Yıldırım, Gülaçtı ile aralarında duygusal bir ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını iddia etti. Olay günü iş yerinde tartışma çıktığını öne süren sanık, silahı çıkarıp hedef almadan ateş ettiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

EYLEMİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞ

İddianamede, toplanan deliller doğrultusunda sanığın olay öncesinde maktule yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve ısrarla iletişim kurmaya çalıştığının belirlendiği ifade edildi. Olay günü sabah saatlerinde maktulün çalıştığı iş yerine giden Yıldırım'ın, içeri girdikten sonra kapıyı kilitlediği ve daha önceden temin ettiği silahla Gülaçtı'nın baş bölgesini hedef alarak ateş ettiği aktarıldı. Dosyada yer alan mesaj içerikleri, kamera kayıtları, tanık beyanları ile sanığın olay öncesi ve anındaki davranışlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu eylemin planlı şekilde gerçekleştirildiği ve 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine yer verildi. Bu kapsamda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.