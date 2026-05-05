Psikolog Nurselen'in katilinden tepki çeken savunma: "Küfredince 3 el ateş ettim.."

Ankara'da geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda, psikolog Nurselen Gülaçtı iş yerinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fuat Yıldırım, hayatını kaybeden Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, yakınları, tanık Ş.B. ve taraf avukatları katıldı.

"OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE İHTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Duruşmada söz alan sanık Fuat Yıldırım, Nurselen Gülaçtı ile 2018 yılında tanıştıklarını, 2022'de ilişkilerinin başladığını ve bir süre birlikte yaşadıklarını ifade etti. Gülaçtı'ya evlilik teklifi ettiğini ve maktülün kabul ettiğini öne süren Yıldırım, "Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşünüyordum. Nurselen'in gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' şeklinde bir video ilettim. Beni görüntülü arayıp sakin olmamı söyledi. O an havaya ateş ettim. Beni istemediğini söyleyince ise evden gönderdim. Sabah konuşmak için Nurselen'in iş yerine gittim. Silahı kendi başıma dayadım. Nurselen, 'burada mı yapacaksın' deyince 'eve gidelim' dedim. Ama kabul etmediği için pasaja gittik. Kapıyı örttüm ama kilitlemedim. Tartışma esnasında küfredince belimdeki silahı çıkararak, 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi.

AMBULANS ÇAĞIRILMAMASI İÇİN UYARIDA BULUNMUŞ

Ayrıca sanık, yaşanan olaydan sonra "Kimse ambulansı aramasın" şeklinde uyarıda bulunduğunu ancak daha sonra kendisinin ambulans çağırdığını ileri sürdü.

"KIZINI BU ADAMDAN KURTAR, VURABİLİR"

Sanık Fuat Yıldırım'ın iddialarını yalanlayan Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç ise, kızının sanıktan ayrılmak istediğini ancak sanığın peşini bırakmadığını belirterek, "Sanığın arkadaşları beni arayıp 'Kızını bu adamdan kurtar, vurabilir' dedi. Kızım yaklaşık 1,5 yıldır Fuat'la görüşmek istemiyordu. Sanık sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Tehdit ederek düğüne götürdüğü bile oldu" savunmasında bulundu.

"NURSELEN'NİN KAFASINA SİLAH DAYAMIŞTI"

Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan Ş.B., olaydan önceki akşam sanığın maktulle görüntülü konuştuğunu ifade ederek, konuşma sırasında bir kişinin, Nurselen'in kafasına silah dayadığını, maktülün ise "yapma" diyerek koştuğunu söyledi. Ş.B., "Ben peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı" şeklinde konuştu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan savcılık makamı, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine hükmetti.