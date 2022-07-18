ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Psikoloji bölümünü seçmek isteyen binlerce aday ise "Psikoloji taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Psikoloji bölümü taban puanları 2022.
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Aşağıdaki linkten 2021 yılına ait Psikoloji Taban Puanları linkine ulaşabilirsiniz.