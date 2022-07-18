Haberler Yaşam Haberleri Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:47

Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Üniversitede psikoloji bölümünü seçmek isteyen binlerce katılımcı bu nedenle “Psikoloji taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Psikoloji taban puanları 2022.

Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Psikoloji bölümünü seçmek isteyen binlerce aday ise "Psikoloji taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Psikoloji bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Psikoloji bölümü taban puanları 2022 henüz belli olmadı. Taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanların bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

Aşağıdaki linkten 2021 yılına ait Psikoloji Taban Puanları linkine ulaşabilirsiniz.

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Psikoloji taban puanları 2022: Psikoloji bölümü taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
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