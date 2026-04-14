Psikopatlar bu meslekleri seçiyor

Psikopatik eğilimler ile bazı meslek tercihleri arasındaki ilişki olduğu belirlendi. ABD'deki Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'de yapılan yeni bir araştırmada 17 ile 32 yaşları arasındaki 600'den fazla üniversite öğrencisinin verileri incelendi. Çalışmaya göre, psikopatik özellikler taşıyan bireyler, insan temasının sınırlı olduğu teknik ve yalnız çalışılan mesleklere yöneliyor. Listenin başında mekanikerlik yer alırken, mühendislik gibi alanlar da öne çıktı. Narsistik özellikler taşıyan bireylerin ise daha görünür ve sosyal etkileşimi yüksek alanlara yöneldiği belirlendi. DIŞ HABERLER

