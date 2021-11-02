PTT Kargo Takip 2021 - PTT Gönderi Takip Barkod Numarası Ve İsimle Adım Adım Sorgulama

PTT kargo takip işlemi gönderinizin nerede olduğunu anbean sizlere bildiriyor. Türkiye'nin en güvenilir kargo kuruluşlarından birisi olan PTT ile kargo gönderimi yaptıysanız PTT kargo takip sorgulama için doğru yerdesiniz. PTT gönderi takip için tek yapmanız gereken aşağıda belirttiğimiz bağlantıya tıklayarak sizlere verilen kargo takip numarasını yazmak ve sorgulamak olacak. PTT (ptt.gov.tr) kargo takip sorgulama nasıl yapılır? PTT gönderi takip barkod numarası ve isimle adım adım sorgulama işlemi için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

PTT Kargo Takip Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT kargo takip sorgulama işlemi kuruluşun resmi internet sitesi olan ptt.gov.tr adresinden yapılmaktadır. En güvenilir kargo firması olan PTT ile kargolarınızı gönderdiyseniz adım adım nerede olduğunu takip edebilirsiniz. PTT kargo takip işlemi için kargonuzu yolladığınızda size verilen evraktaki 13 haneli barkod numarasına sahip olmanız gerekir. 13 haneli barkod numarasını kaybettiyseniz müşteri hizmetlerini arayarak da destek isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim PTT kargo takip işlemi adımlarına.

PTT gönderi takip için;

PTT Kargo Takip linkine tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede sizden 13 haneli barkod numarası istenecek. Kargo gönderimi esnasında size verilen evrakta kargo numarası yazıyor olacaktır.

13 haneli barkod numarasını tıkladıktan sonra sorgula butonuna tıklayınız.

Bu adımların ardından kargonuzun nerede olduğuna adım adım ulaşabilirsiniz.

PTT Müşteri Hizmetleri İle Kargo Takip Sorgulama

PTT'de bazı işlemlerinizi müşteri hizmetleri temsilcisine danışarak gerçekleştirebilirsiniz. Barkod numaranızı biliyor olmanız durumunda internete girmeden müşteri hizmetlerini arayarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

PTT müşteri hizmetlerine ulaşmak için ise 444 1 788 numarasını arayabilirsiniz.

PTT Kargo Çalışma Günleri

PTT kargo ile haftanın belirli günlerinde kargonuzu güvenli bir şekilde karşı tarafa gönderebilirsiniz. PTT kargo gönderim işlemi yapmadan önce ise çalışma günleri ve çalışma saatleri de vatandaşların aklına takılan soru işaretlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.