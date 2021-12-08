Koronavirüs sürecinde kargo alımı ve teslimatı vatandaşların en çok dikkat ettiği konulardan birisi. Özellikle satın aldığı ürünleri temassız bir şekilde almaya özen gösteren vatandaşlar, bu noktada çeşitli yöntemlere başvuruyor. E-PTTAVM üzerinden alınan ürünlerde PTT kargomat sistemi kullanılıyor. Bu da, temassız teslimat almak isteyen vatandaşların rağbet gösterdiği sipariş şekillerinden birisi. Peki, PTT kargomat nedir? PTT kargomat ile teslimat nasıl yapılır ve bu sistem nasıl kullanılır? İşte, merak edilenler...

PTT KARGOMAT NEDİR?

ePttAVM.com üzerinden, desi bilgisi ve ürün tipi Kargomat teslimatına uygun olan siparişleriniz için, evde veya işyerinde kargo beklemek zorunda kalmadan Kargomat'tan Teslimat seçeneğini kullanarak, paketlerinizin ilgili Kargomat'a bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece siparişlerinizi, Kargomat'a bırakıldıktan sonra güvenli bir şekilde ve 7/24 teslim alabilirsiniz.

PTT KARGOMAT NASIL KULLANILIR, TESLİMAT NASIL YAPILIR?

PTT kargomat ile teslimat nasıl yapılır ve nasıl kullanılır sorusunun yanıtını arayanlar aşağıdaki işlemleri adım adım takip etmelidir.

ePttAVM.com üzerinden bir ürünü satın alırken Ptt Kargomat'a Teslimat için uygun olan ürünleri seçerek evinize en yakın Kargomat'a sipariş verebilirsiniz.

1. Satın alacağınız ürünü Kargomat'tan teslim alabilmeniz için, ürünün detay sayfasında aşağıdaki görselde yer alan şekilde "Kargomat'a Teslimat" yazılı sarı kutunun bulunması gerekmektedir. Bu ibarenin bulunduğu bir ürünü "Sepete Ekle" ya da "Hemen Al" butonlarından birine tıklayarak sepetinize ekleyin.

2. Sepetinizdeki ürünleri kontrol ederek doğruluğundan emin olduktan sonra "Ürünleri Kontrol Ettim" butonuna tıklayarak ilerleyin. Butona tıkladıktan sonra eğer giriş yapmadıysanız giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekranda dilerseniz hesabınıza giriş yapabilir, dilerseniz de misafir olarak alışverişinize devam edebilirsiniz.

3. Adres seçim ekranına geldiğinizde, sepetinizdeki ürünler Kargomat'a teslimata uygun ise sağ üst kısımda "Kargoyu Kargomat'a İstiyorum" butonu görünür olacaktır. Bu butona tıklayarak devam edebilirsiniz.

4. "Kişisel Bilgiler" alanındaki zorunlu tüm bilgileri girin.





5. Kargomat seçimi kısmında dilerseniz "En Yakın Kargomatları Görüntüle" butonuna tıklayarak konum bilginize göre çevrenizdeki Kargomat'ları görüntüleyebilir, dilerseniz de il-ilçe seçimi ile harita ya da liste üzerinden bir Ptt Kargomat seçimi yapabilirsiniz.

6. Kargomat seçiminizi yaptıktan sonra sayfanın en alt kısmında yer alan onay kutucuğunu onaylayıp, "Kargomat Seçimi ve Kişisel Bilgilerimi Onaylıyorum" butonuna tıklayarak ödeme aşamasına geçebilirsiniz. Ödeme aşamasında size uygun olan ödeme yöntemi ile ödemenizi sonuçlandırarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.