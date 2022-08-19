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Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:25

PTT personel alımı 2022: PTT personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından PTT personel alımı yapılıyor. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar PTT’nin personel alımı başvurularını takip ediyor. Daha öncesinde Buna göre PTT’nin personel alımlarını takip etmek ve kaçırmak istemeyen vatandaşların ilk olarak PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru alanlarını sıklıkla kontrol etmesi gerekiyor. Peki PTT personel alımı 2022 ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir? İşte PTT personel alımı başvuruları ile ilgili bilgiler

PTT personel alımı 2022: PTT personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

PTT personel alımı 2022 ilanları yakından takip edilirken kamuda çalışmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Devlet dairesinde istihdam sağlamak isteyen adaylar PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvurular başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz ilan gelmediği biliniyor. İşte PTT personel alımı 2022 başvuru detayları

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz güncel şartlar belli olmadı. Daha önceki başvuru şartları aşağıda yer alıyor

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

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PTT personel alımı 2022: PTT personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?
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