PTT ve HGS adıyla sahte site kuran dolandırıcılara operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adı ve logosuyla sahte internet siteleri oluşturarak vatandaşları dolandıran 12 şüpheli yakalandı. Bankalarda toplam 900 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. 200 banka hesabı ve 30 kripto para hesabına el konuldu. PTT ve HGS adıyla sahte internet sitesi kurarak vatandaşları yanıltan dolandırıcılara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PTT VE HGS DOLANDIRICILIĞI

Şüphelilerin, PTT ve HGS'nin adı ile logosunu kullanarak sahte internet siteleri ve ara yüzler oluşturdukları belirlendi. Vatandaşlara "HGS borcunuz var" veya "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde yanıltıcı SMS'ler gönderen şüphelilerin, mağdurları sahte sitelere yönlendirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bankalarda 200 hesap ve 30 kripto para hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında bu hesaplara el konuldu.

10'U TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, diğer 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bilişim sistemleri üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.